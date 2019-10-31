Белгород, , 09:39 — REGNUM В нескольких абзацах профессора-филолога Гасана Гусейнова сконцентрировались все речевые и смысловые штампы представителей российской либеральной интеллигенции, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Такое мнение политолог высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM на тему высказываний преподавателя ВШЭ Гусейнова о русском языке.

Автор нашумевшего поста явно не ожидал такого резонанса и попытался объясниться, но не очень убедительно, говорит собеседник. Подобные высказывания получают широкую огласку, потому что «подсвечивают ту или иную острую для всего общества проблему».

«Как и этот, просто-таки хрестоматийный пост профессора-филолога. В небольшом тексте всего из нескольких абзацев — колоссальная концентрация речевых и смысловых штампов, характерных для (условно) представителей российской либеральной интеллигенции. Тут и ставшее мемом выражение «эта страна», и с иронией употребленное «великая держава», и явно выраженный снобизм в адрес подавляющего большинства соотечественников. Здесь же традиционное «непонимание», а возможно, и искреннее непонимание проблем русскоязычных граждан Украины, что особенно бросается в глаза с учетом того, что автор — филолог», — сказал Роман Травин.

Политолог считает, что медийно активная часть современной российской интеллигенции в каком-то смысле противопоставляют себя и стране, и подавляющему числу её жителей. При этом сторонники подобной точки зрения не готовы к какому-то конструктивному диалогу.

«Такого рода резонанс, на мой взгляд, поможет им вспомнить, что есть и иные мнения по самым разным вопросам, касающимся ситуации в стране, и, возможно, они даже смогут допустить, что такие мнения не менее ценны, чем их собственное», — делает предположение собеседник агентства.

Напомним, ранее преподаватель Высшей школы экономики Гасан Гусейнов опубликовал в социальной сети пост об осутствии газет на иностранных языках в России. Широкий резонанс получили его слова о русском языке, в частности, он назвал его «клоачным, потому что он распространяет ложь».

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