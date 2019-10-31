Белгород, 31 октября 2019, 09:39 — REGNUM В нескольких абзацах профессора-филолога Гасана Гусейнова сконцентрировались все речевые и смысловые штампы представителей российской либеральной интеллигенции, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Такое мнение политолог высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM на тему высказываний преподавателя ВШЭ Гусейнова о русском языке.
Автор нашумевшего поста явно не ожидал такого резонанса и попытался объясниться, но не очень убедительно, говорит собеседник. Подобные высказывания получают широкую огласку, потому что «подсвечивают ту или иную острую для всего общества проблему».
Политолог считает, что медийно активная часть современной российской интеллигенции в каком-то смысле противопоставляют себя и стране, и подавляющему числу её жителей. При этом сторонники подобной точки зрения не готовы к какому-то конструктивному диалогу.
Напомним, ранее преподаватель Высшей школы экономики Гасан Гусейнов опубликовал в социальной сети пост об осутствии газет на иностранных языках в России. Широкий резонанс получили его слова о русском языке, в частности, он назвал его «клоачным, потому что он распространяет ложь».
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