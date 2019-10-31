Тегеран, , 09:32 — REGNUM Иран намерен создать уникальный исследовательский спутник для дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 метра. Об этом 31 октября глава Иранского космического агентства Мортеза Барари, его слова приводит агентство Fars.

«Развитие инфраструктуры, совершенствование ракет-носителей и создание новых спутников входят в число приоритетов нашей космической программы», — заявил Барари.

Также он рассказал, что в этом году Иран намерен собрать три спутника, две ракеты-носителя, а кроме этого, запустить на орбиту три наноспуника.

Отметим, Иран входит в число девяти стран мира, производящих спутники, в которое также входят Россия, Китай и США. Также он является одной из 24 стран, которые учредили в 1959 году Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях.