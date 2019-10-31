Амстердам, , 09:18 — REGNUM Голландское правительство готово придти на помощь строительным фирмам, у которых возникли сложности после введения мер по уменьшению выбросов азота в атмосферу и нормы, ограничивающей выбросы фторированных веществ. В результате этих мер оказались замороженными многие строительные проекты. Правительство готово выделить от 150 до 200 миллионов евро в рамках пакета помощи строительному сектору.

Строительные фирмы могут запросить сокращения рабочей недели для своих сотрудников. Министерство социальных дел в таком случае будет компенсировать их за понижение зарплаты. Кроме того, государство может выступить банковскую гарантию строительным фирмам, которым требуются средства для реализации инвестиций.

На 30 октября 2019 г. в г. Гаага намечена большая манифестация строительного сектора.