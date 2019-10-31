Ашхабад, , 09:16 — REGNUM Взаимодействие в рамках спасения Аральского моря и использования водных ресурсов обсудили президенты Туркмении и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

30 октября главы государств обсудили развитие двусторонних отношений во время телефонного разговора. Стороны также обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов, в том числе создание коридора, который позволяет выйти на морские пути Ирана, Омана и Индии.

Напомним, 16 августа 2019 года глав внешнеполитических ведомств Туркмении и Узбекистана обсудили предстоящий визит узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева в Ашхабад.

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