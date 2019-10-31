Вашингтон, 31 октября 2019, 09:27 — REGNUM Запретительные санкции США по отношению к российским, китайским и европейским компаниям в отношении работы на ядерных объектах Ирана, могут быть сняты. Об этом 31 октября сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным источников, работа с указанными компаниями осложнит разработку ядерного оружия Ираном и поэтому в США готовы пойти на смягчение антииранских санкций в этом случае.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 октября глава минфина США Стивен Мнучин во время своего визита в Израиль заявил, что Вашингтон будет наращивать санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой.