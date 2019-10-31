31 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 09:50 — REGNUM В британской саге о Брексите произошёл очередной неожиданный поворот: парламент Соединённого Королевства дал понять, что готов поддержать соглашение по Брекситу, предложенное премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, но также решил, что 12 декабря должны состояться всеобщие выборы, прежде чем соглашение будет окончательно ратифицировано. Европейским лидерам можно простить их ироничные замечания в отношении Соединённого Королевства. Опросы общественного мнения показали высокие рейтинги консервативных сторонников Джонсона, однако, несмотря на это, опросы также показали, что явное большинство британских избирателей фактически выступают за то, чтобы остаться в составе ЕС, пишет журналист Билл Эммот в статье для издания Project Syndicate.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Washington Post: демократы в упор не видят «ахиллесову пяту» Трампа

Однако европейским лидерам, возможно, стоило бы забыть про свою иронию. Главный враг ЕС — это не евроскептическая враждебность, а безразличие. Несмотря на то, что опросы, проведённые ещё до референдума о членстве Великобритании в ЕС, показали, что большинство британских избирателей готовы остаться в составе ЕС, они также продемонстрировали то, что большинство британцев так или иначе безразличны по отношению к ЕС. Вопрос о членстве в ЕС просто не вошёл в число вопросов, приоритетных для большинства граждан Великобритании. Предполагалось, что избиратели отдадут предпочтение менее рискованному варианту и проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС. Фактически на референдуме царило равнодушие.

В результате этого случайные непредвиденные обстоятельства или эффективность риторики любой из сторон потенциально могли склонить избирателей к любому варианту. В 2016 году миграция превратилась в серьёзную проблему на фоне многочисленных сообщений о потоках беженцев, пытающихся пересечь Средиземное море. Для сторонников Брексита неспособность ЕС справиться с миграционным кризисом стала подарком судьбы.

Беженцы Europarl.europa.eu

Тем не менее в будущем, когда историки будут рассматривать этот период, они, вероятно, придут к выводу, что между двумя полюсами убеждённых сторонников и противников Брексита простирался океан апатии. Великобритания никогда не проявляла особого интереса к членству в ЕС, поэтому не потребовалось много времени для того, чтобы баланс сил склонился в сторону выхода из состава ЕС. Ключевой момент настал, когда бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принял судьбоносное решение о проведении референдума на фоне экономического и политического стресса, вызванного длительной рецессией, последовавшей за мировым финансовым кризисом 2008 года.

Дэвид Кэмерон Gov.uk

С момента создания Европейского экономического сообщества (предшественника ЕС) в 1957 году британцы придерживались довольно обособленной, иногда даже снисходительной позиции по отношению к европейской интеграции. Подобное отношение сохранилось даже после вступления Великобритании в европейский блок в 1973 году и даже после того, как значительное большинство британских избирателей поддержали членство страны в ЕС на референдуме в 1975 году. Для граждан Великобритании членство в «Европе» представляло собой брак по расчёту, а не брак по любви.

В отличие от Великобритании, страны, которые больше всего пострадали в ходе двух мировых войн и немецкой оккупации во время Второй мировой войны (Франция, Нидерланды, Бельгия и Италия), всегда имели более глубокие основания для поддержки ЕС. Ужасы войны занимают важное место в коллективной памяти этих стран, даже среди поколений, которые родились спустя много лет после окончания войн.

Но даже приверженность континентальных европейцев европейскому проекту не следует рассматривать как что-то само собой разумеющееся. В октябре 2019 года аналитический центр «Друзья Европы» (Friends of Europe) опубликовал результаты опроса общественного мнения, в котором приняли участие более 12 тыс. респондентов из 28 стран ЕС. Оказалось, что 60% респондентов «не уверены в том, что они будут скучать по ЕС, если он исчезнет». Результаты опроса должны произвести отрезвляющий эффект на лидеров ЕС.

Читайте также: Bloomberg: геополитическое будущее ЕС вызывает обеспокоенность

Флаги Евросоюза Europa.eu

Как и ожидалось, доля британских респондентов, которые не уверены в том, что они будут скучать по ЕС, составила 63%. Но ошеломляющие 72% французских респондентов считают точно так же, как и 67% граждан Италии и 60% граждан Германии. Исходя из этого, можно сказать, что самая большая проблема ЕС заключается в том, что его граждане просто рассматривают ЕС как что-то само собой разумеющееся, особо не заботясь о том, будет ли ЕС процветать или исчезнет с карты мира.

Девиз британского спецназа SAS гласит: «Побеждает только отважный». Но в случае с Брекситом этот девиз можно было бы перефразировать следующим образом: «Побеждает только неравнодушный». В преддверии референдума 2016 года проевропейским силам не удалось убедить большинство британцев в необходимости проявить заботу по отношению к своему членству в ЕС. Возможно, ситуация изменится в ходе декабрьской всеобщей избирательной кампании, но было бы крайне рискованно делать на это ставку. Сторонники ЕС в других государствах-членах должны принять это к сведению. Безразличие — это их самый опасный враг.