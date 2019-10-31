Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Для США самым эффективным способом борьбы с коррупцией на Украине стал бы отказ от предоставления Киеву помощи в борьбе с коррупцией, заявил эксперт Джеймс Бовард в статье для издания The American Conservative.

«Подкуп иностранных политиков в целях поощрения «честного» правительства можно сравнить с раздачей бесплатных презервативов в целях поощрения воздержания. Вместо того, чтобы поощрять методы надлежащего управления, иностранная помощь, скорее всего, приведёт к усилению клептократии», — заявил Бовард.

По словам эксперта, если бы помощь США была эффективной, Украина давно превратилась бы в рай с точки зрения верховенства закона.

«Большинство СМИ считали, что американская помощь является жизненно важной для Украины в рамках борьбы с коррупцией. Но СМИ проигнорировали негативное воздействие, которое оказала иностранная помощь, и ситуацию, сложившуюся на Украине в постсоветский период», — говорится в статье.

Самый эффективный способ борьбы с коррупцией в иностранных государствах — это отказ от программ по оказанию помощи иностранным государствам в рамках борьбы с коррупцией, заключил эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил об отсутствии коррупции на Украине «на самом высоком уровне». В 2018 году Украина оказалась на 120-м месте в списке наименее коррумпированных стран в мире, чуть ниже Египта и Пакистана, которые также входят в число основных получателей антикоррупционной помощи США.

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