Лондон, , 09:21 — REGNUM Главная опасность для Европейского союза заключается не во враждебности евроскептиков, а в безразличии европейских граждан к судьбе ЕС, заявил журналист Билл Эммот в статье для издания Project Syndicate.

«Главный враг ЕС — это не евроскептическая враждебность, а безразличие. Несмотря на то, что опросы, проведённые ещё до референдума о членстве Великобритании в ЕС, показали, что большинство британских избирателей готовы остаться в составе ЕС, они также продемонстрировали то, что большинство британцев так или иначе безразличны по отношению к ЕС», — заявил Эммот.

По словам журналиста, даже приверженность континентальных европейцев европейскому проекту не следует рассматривать как что-то само собой разумеющееся.

«В октябре 2019 года аналитический центр «Друзья Европы» (Friends of Europe) опубликовал результаты опроса общественного мнения, в котором приняли участие более 12 тыс. респондентов из 28 стран ЕС. Оказалось, что 60% респондентов «не уверены в том, что они будут скучать по ЕС, если он исчезнет». Результаты опроса должны произвести отрезвляющий эффект на лидеров ЕС», — добавил Эммот.

Напомним, результаты октябрьского опроса аналитического центра «Друзья Европы» также показали, что доля британских респондентов, которые не уверены в том, что они будут скучать по ЕС, составила 63%. При этом, 72% французских респондентов заняли аналогичную позицию, также как 67% граждан Италии и 60% граждан Германии.

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