Лондон, 31 октября 2019, 09:21 — REGNUM Главная опасность для Европейского союза заключается не во враждебности евроскептиков, а в безразличии европейских граждан к судьбе ЕС, заявил журналист Билл Эммот в статье для издания Project Syndicate.
По словам журналиста, даже приверженность континентальных европейцев европейскому проекту не следует рассматривать как что-то само собой разумеющееся.
Напомним, результаты октябрьского опроса аналитического центра «Друзья Европы» также показали, что доля британских респондентов, которые не уверены в том, что они будут скучать по ЕС, составила 63%. При этом, 72% французских респондентов заняли аналогичную позицию, также как 67% граждан Италии и 60% граждан Германии.
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