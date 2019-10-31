Лондон, 31 октября 2019, 09:20 — REGNUM Прогнозы и обещания, связанные с Брекситом, могут не выдержать проверку реальностью, заявил бывший губернатор Гонконга Крис Паттен в статье для издания Project Syndicate.
Паттен отметил, что обещания и прогнозы, связанные с Брекситом, скоро столкнуться с реальностью, добавив, что он не хотел бы оказаться на месте сторонников Брексита, когда это произойдёт.
Напомним, предполагалось, что Великобритания покинет ЕС 31 октября 2019 года, однако из-за того, что в ходе повторного голосования британский парламент отказался поддержать соглашение по Брекситу, которое предложил премьер-министр Борис Джонсон, европейские лидеры согласились отложить выход Соединённого Королевства из состава ЕС до 31 января 2020 года.
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