Лондон, , 09:20 — REGNUM Прогнозы и обещания, связанные с Брекситом, могут не выдержать проверку реальностью, заявил бывший губернатор Гонконга Крис Паттен в статье для издания Project Syndicate.

«Некоторые оптимисты полагают, что Великобритания сможет взять штурмом мир, превратившись в «Сингапур на Темзе». Но они игнорируют тот факт, что отмена экологических норм и пересмотр стандартов в сфере безопасности, а также прав работников могут привести к негативным политическим последствиям для Консервативной партии», — заявил Паттен.

Паттен отметил, что обещания и прогнозы, связанные с Брекситом, скоро столкнуться с реальностью, добавив, что он не хотел бы оказаться на месте сторонников Брексита, когда это произойдёт.

Напомним, предполагалось, что Великобритания покинет ЕС 31 октября 2019 года, однако из-за того, что в ходе повторного голосования британский парламент отказался поддержать соглашение по Брекситу, которое предложил премьер-министр Борис Джонсон, европейские лидеры согласились отложить выход Соединённого Королевства из состава ЕС до 31 января 2020 года.

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