Одесса, Украина, , 09:17 — REGNUM Правительство Украины намерено за пять лет выполнить условия, необходимые для вступления страны в НАТО, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба 31 октября, сообщило информационное агентство «Укринформ».

Заявление прозвучало во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе.

«Правительство, которое я представляю, является первым правительством, которое чётко закрепило в программе своей деятельности цель — достичь за пять лет соответствия критериям членства в альянсе», — рассказал украинский чиновник.

Кулеба отметил рост числа сторонников вступления Украины в НАТО в обществе, отметив, что это не только реакция населения страны на «российскую агрессию», а и «осознанное решение».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, заявил, что Россия не может влиять на решение Украины вступить в НАТО.

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