Вашингтон, , 09:10 — REGNUM У Соединённых Штатов нет информации, которая бы подтверждала акты геноцида турецких войск по отношению к курдам на севере Сирии. Об этом 31 октября заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Поступающие нам донесения расходятся с этим», — сказал Помпео в ответ на вопрос о том, знает ли он о сообщениях про акты геноцида против курдов во время военной ВС Турции «Источник мира» на севере Сирии.

Также он подчеркнул, что Вашингтон продолжит отслеживать ситуацию в регионе и указал, что Анкара взяла на себя «реальные обязательства» перед ним и вице-президентом США Майклом Пенсом.

«Мы намереваемся обеспечивать выполнение ими взятых на себя обязательств», — заявил Майк Помпео.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео во время своего выступления на вечере в Хадсоновском институте заявил, что будущее, которое предлагает всему миру Компартия Китая не нужно ни ему, ни китайскому народу.