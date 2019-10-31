Бишкек, , 09:04 — REGNUM Члены государственной комиссии по расследованию нарушений во время штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаев не могут прийти к единому мнению. Об этом заявила член комиссии Клара Сооронкулова, сообщает 31 октября издание 24.kg.

По её словам, в комиссии возникло множество вопросов, в том числе по формату самого заключения. Сооронкулова считает, что спорные моменты возникают из-за того, что статус комиссии не был определен изначально.

Члены госкомиссии ставят под вопрос и оценочный и рекомендательный характер заключения. Сооронкулова добавила, что будет настаивать на продлении срока работы комиссии, который заканчивается 1 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 августа 2019 года произошел штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На помощь бывшему главе государства вышли его сторонники, что затрудняло действия спецназа и привело к массовым беспорядкам. После ареста Атамбаева была создана комиссия по расследованию ситуации в Кой-Таше.

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