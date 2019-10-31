Дамаск, , 08:58 — REGNUM Американский военный контингент в Сирии после объявленного администрацией президента США «отвода» сократится только на 100 человек и составит 900 военных. Об этом 31 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в настоящее время половина контингента военных США, составлявшего тысячу человек, ушла с сирийской территории. Оставшаяся часть будет уменьшена до 250 человек, которые занимают позиции в районе Дэйр-эз-Зора.

При этом военное командование США намерено передислоцировать в Сирию ещё несколько сотен американских военных, которых будут сопровождать бронемашины и несколько танков. Для охраны нефтяных месторождений в районе Дэйр-эз-Зора будет мобилизовано примерно 500 военнослужащих США.

Как пишет издание, при учете количества военных США из зоны Эт-Танфа, всего на территории Сирии останется около 900 американских солдат, что всего на 100 человек меньше, чем это было до объявленного администрацией президента США отхода военнослужащих из этой страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 октября глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Женеве заявил, что заявления США о сохранении контроля над нефтяными скважинами на северо-востоке Сирии, незаконны и противоречат нормам международного права.