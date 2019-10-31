Киев, , 09:00 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила 30 октября пресс-служба офиса президента Украины.

Лидеры двух стран обсудили подготовку к встрече «нормандской четвёрки».

Меркель заявила, что поддерживает усилия Украины, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, а также приветствовала начало разведения сил в районе населённого пункта Золотое.

Отмечается, что стороны также обсудили перспективы разведения сил в районе населённого пункта Петровское. Речь также шла о вопросе транзита российского газа через территорию Украины, а также о результатах недавних «газовых» переговоров в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель обсудила вопрос транзита российского газа через территорию Украины с президентом России Владимиром Путиным.

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