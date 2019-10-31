Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Американские сенаторы призвали администрацию Дональда Трампа к справедливому распределению военных расходов с Южной Кореей. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на представителей сената.

По их словам, Южная Корея является «ценным союзником», внесшим значимый вклад в поддержание безопасности стран, а также решение северокорейской проблемы.

Член республиканской партии Дэн Салливан также отметил, что Сеул взял на себя большую часть расходов на строительство новой базы в городе Пхёнтек. Также он добавил что правительство Южной Кореи ведет активную политику, направленную на денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове.

Однако некоторые сенаторы считают, что США оказывает большую поддержку странам-союзникам, включая Южную Корею, поэтому требование увеличить долю Сеула — справедливо.

Напомним, что представители США требуют увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил. В свою очередь, Сеул настаивает на справедливом и разумном распределении средств.

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