Женева, Швейцария, , 08:42 — REGNUM В предложении стран Запада о модернизации Венского документа о мерах по укреплению доверия и безопасности отсутствует практический смысл. Об этом 31 октября заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов во время своего выступления на Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы подтверждаем негативное отношение к идее модернизации Венского документа. В условиях конфронтации и курса НАТО на сдерживание России даже техническое переиздание не имеет смысла», — заявил Белоусов.

Также заместитель постпреда РФ указал, что тысячи военнослужащих стран НАТО непрерывно и на основе ротации находятся у российских границ — где их раньше не было и из-за этого некоторые районы становятся похожи на «прифронтовые зоны».

«Считаем необходимым использовать все возможности для снижения напряженности и активизации сотрудничества», — подчеркнул Андрей Белоусов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности по ситуации в Сирии, что Россия предлагает Западу реально содействовать стабилизации обстановки в Сирии, а не поучать других.