Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Место старшего директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по России, которое ранее занимал Тим Мориссон, вызванный Демпартией США для дачи показаний для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, займет Эндрю Пик. Об этом 31 октября сообщает Национальное общественное радио (NPR) США со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на место Моррисона будет назначен Эндрю Пик, в настоящее время занимающий пост заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

При этом неясно, уволился Мориссон с занимаемого им поста по собственному желанию или его отправили в отставку, так как, по данным источников, он является протеже экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Также отмечается, что Тим Моррисон является ключевой фигурой и свидетелем в расследовании демократов в рамках процедуры импичмента Трампа. Именно Моррисон, как показал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщил юристам СНБ США о якобы имевшихся попытках давления администрации президента Трампа на власти Украины.

Отметим, Тим Мориссон занимал пост директора по России в СНБ США с июля текущего года, он сменил на нем Фиону Хилл.