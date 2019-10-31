Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В нашумевшем разговоре главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не было ничего такого, что позволило бы говорить о желании Трампа шантажировать Украину, заявил госсекретарь Майк Помпео 31 октября в интервью Fox News.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Gov.ua

«Я знаю только то, что слышал этот разговор по телефону и считал, что президент (США — ИА REGNUM) справился с ним надлежащим образом», — прокомментировал Помпео.

Он отметил, что Трамп разговаривал с Зеленским в рамках ранее выработанного внешнеполитического курса США по отношению к Украине.

«У президента (США — ИА REGNUM) имелись реальные основания для беспокойства о том, что европейцы вкладывались недостаточно, а мы выделяли больше своей справедливой доли», — рассказал Помпео, комментируя выделение помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александер Виндман заявил, давая показания, что в опубликованной стенограмме переговоров Трампа и Зеленского пропущены некоторые места.

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