Вашингтон, 31 октября 2019, 08:32 — REGNUM В нашумевшем разговоре главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не было ничего такого, что позволило бы говорить о желании Трампа шантажировать Украину, заявил госсекретарь Майк Помпео 31 октября в интервью Fox News.
Он отметил, что Трамп разговаривал с Зеленским в рамках ранее выработанного внешнеполитического курса США по отношению к Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александер Виндман заявил, давая показания, что в опубликованной стенограмме переговоров Трампа и Зеленского пропущены некоторые места.
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