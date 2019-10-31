Сеул, , 08:21 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 48,5% его соотечественников, сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 28 по 30 октября среди 1503 человек старше 19 лет, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 48,3%.

Известно, что число людей, поддерживающих политику президента, увеличилось на 2,8%. Данный показатель увеличивается на протяжении трех недель.

По мнению специалистов, уровень поддержки президента вырос в связи с участием президента в конференции технологий искусственного интеллекта, попытками урегулирования экономических проблем, а также смертью матери.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии увеличился на 0,7%, до 39,9%, Партии справедливости — на 0,7%, до 5,5%, Партии патриотов Кореи — на 0,8%, до 2,1%, Партии за демократию и мир — на 0,2%, до 1,9%.

Однако уровень поддержки партии «Свободная Корея», напротив, сократился на 1,8%, до 30,4%.