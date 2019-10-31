Сринагар, Индия, , 09:34 — REGNUM В полночь 31 октября прекратил действие особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, который отныне официально поделен на две союзные территории. Об этом 31 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на особое распоряжение министерства внутренних дел Индии.

В указанном распоряжении представители МВД Индии подчеркнули, что теперь из состава Джамму и Кашмира будет выделен Ладакх. Правовой статус обоих субъектов федерации будет снижен до уровня союзной территории, что означает расширение компетенции федерального правительства по управлению данными территориальными единицами. Управление Джамму и Кашмиром будет осуществлять вице-губернатор Гириш Чандра Мурму, а Ладакхом — вице-губернатор Радха Кришна Матхур. Они принесут присягу 31 октября. С 31 октября также будет отменено действие так называемого Уголовного кодекса Ранбир, который действовал на территории Кашмира ещё со времен колониальной Индии.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Парламент одобрил нововведения 6 августа, однако их имплементация была отложена до 31 октября — дня рождения Сардара Валлабхаи Пателя. Сардар Валлабхаи Патель был первым министром внутренних дел Индии, который смог обеспечить территориальную целостность новоиспеченного государства в противовес центробежным тенденциям в штатах.