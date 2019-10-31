Солсбери, Великобритания, , 07:45 — REGNUM Британская армия в ходе учений, проводившихся под Солсбери, уничтожила условные «российские танки», которые «захватили город», сообщает газета The Daily Mail.

Сообщается, что специально для учений был построен небольшой городок, который, по легенде, был захвачен российскими войсками. В роли «российской бронетехники» выступали списанные машины британской армии, по которым войска отработали огонь с вертолетов Apache и с тяжелой техники. Журналисты, присутствовавшие на маневрах, впечатлились «голливудскими» взрывами и были поражены «захватывающей демонстрацией мощи» армии Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отказалась считать угрозой учения российских подводных лодок в Норвежском и Баренцевом морях. Накануне ее заявления норвежская разведка сообщила о проведении Россией крупнейших военных учений с привлечением всех подводных лодок Северного флота РФ.

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