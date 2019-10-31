Шадринск, Курганская область, , 07:45 — REGNUM В курганском городе Шадринске городская дума 31 октября 2019 года рассмотрит два важных вопроса — об установлении должностного оклада мэру Шадринска и о ежемесячных и иных дополнительных выплатах градоначальнику. Вопросы заявлены в повестке местного парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам инсайдера Ura.ru, в этом курганском городе председатель местного парламента получает около 70 тыс. рублей в месяц, тогда как глава города — чуть более 50 тыс. рублей. Сегодня, 31 октября, неравенство окладов должно быть нивелировано.

Глава Шадринска к зарплате размером 26 тыс. рублей вероятно получит надбавку в 20% за особые условия работы и ежемесячную премию, равную должностному окладу. Это произойдёт при условии, если депутаты местной думы проголосуют за надбавки.

Напомним, глава города Шадринска Виктор Ермишкин вступил официально в должность 14 октября 2019 года. Данный муниципалитет — второй по значению город Курганской области. На 1 января 2019 года население Шадринска составляло 74,9 тысяч человек.

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