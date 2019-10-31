Красноярск, , 08:09 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс освободил от должности заместителя руководителя администрации губернатора Андрея Игнатенко. Соответствующее распоряжение 30 октября опубликовано на официальном портале Красноярского края.

Как следует из документа, Игнатенко уволился по собственной инициативе.

Игнатенко работал заместителем главы администрации губернатора с января 2018 года. С 2012 по 2017 год он занимал пост первого заместителя главы Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в структурах власти Красноярского края Андрей Игнатенко начал работать с 2009 года, после своего назначения в декабре 2008 года на пост руководителя аппарата правительства края. До этого Игнатенко руководил Главным следственным управлением МВД РФ по Иркутской области.

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