Сантьяго, , 06:53 — REGNUM Генеральная прокуратура Чили начала следствие по факту гибели двадцати трёх человек во время беспорядков. Об этом 30 октября сообщается на странице прокуратуры в Twitter.

«Прокуратура Чили проводит 23 расследования случаев смерти, произошедших в контексте чрезвычайного положения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры, пять человек погибли в результате применения силы со стороны правоохранительных органов, шестнадцать — во время совершения преступлений, два человека скончались во время нахождения под стражей.

Всего прокуратура расследует 840 жалоб на нарушения прав человека, в числе которых — 18 случаев возможного применения пыток.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате продолжающихся беспорядков в Чили погибли не менее двадцати человек. Первоначально мирные протесты против повышения стоимости проезда в метро переросли в массовые выступления граждан, недовольных социально-экономической ситуацией в стране. Начавшиеся в столице Сантьяго беспорядки охватили и другие города Чили.

27 октября введённое ранее чрезвычайное положение было отменено, но 28 октября протесты и столкновения с правоохранительными органами возобновились. В связи с этим президент Себастьян Пиньера принял решение отменить в стране проведение саммита АТЭС.

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