Лима, , 06:25 — REGNUM Правительство Перу объявило о проведении социальных реформ в стране на фоне протестов в Эквадоре и Чили, сообщает агентство Reuters.

«Мы разрабатываем меры для удовлетворения базовых потребностей… чтобы улучшить повседневную жизнь перуанцев», — заявил премьер-министр страны Висенте Зебаллос.

По его словам, правительство уже разрабатывает программу медицинского страхования граждан, а также планирует увеличить размер пенсий и минимальной оплаты труда в стране. На социальные реформы в стране планируется потратить около $270 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, октябрьские протесты в Чили начались из-за планов правительства страны повысить стоимость проезда на общественном транспорте. Позднее, после отмены решения правительства, протестующие стали выдвигать социальные требования. Протестные акции в Чили проходят до сих пор.

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