Якутск, , 06:19 — REGNUM Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» опубликовал очередной рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах за неделю. В частности, глава Якутии Айсен Николаев по результатам рейтинга значительно улучшил позиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эксперт Виталий Обедин считает, что рейтинги упоминаемости только смешат и не имеют никакого отношения к реальному политическому весу глав регионов.

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«Губернатор, который при посещении зоопарка случайно сядет на ежа, получит больше упоминаний и расшариваний новостей с упоминанием его имени, нежели тот, что выбьет из федерального бюджета лишние 100 млн на решение проблем с бедностью в регионе. Вот мы видим скачок главы Якутии с 31 места на 8-е за неделю, но за счёт чего? За счёт двух факторов — стрим в социальных сетях, про который охотно пишут медиа, и запуск собственного видеоблога», — цитирует Обедина «Давыдов.Индекс».

"Меня эти рейтинги упоминаемости только смешат», — прокомментировал в своём телеграм-канале политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя рейтинге Doing Business, в котором Россия поднялась на 28-е место, эксперт по вопросам экономики Юрий Данилов, заявил, что бизнес Якутии не развивается, а шагнул в лихие 90-е .