Багдад, , 06:08 — REGNUM За неделю протестных акций в Ираке погибли 100 человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на иракскую комиссию по правам человека.

Согласно данным комиссии, большинство жертв погибли из-за применения силовиками слезоточивого газа, газовых баллонов и пулевых ранений. Также за неделю беспорядков различные травмы получили более пяти тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в столице Ирака Багдаде прошла протестная акция, вылившаяся в уличные беспорядки. В ходе беспорядков погиб один человек, еще около 70 получили травмы.

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