Новосибирск, , 06:02 — REGNUM Заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко сегодня, 31 октября, с рабочей поездкой посетит Новосибирскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Николай Овсиенко посетит Новосибирскую специальную музыкальную школу, ознакомится с работой учреждения, проведёт рабочее совещание по вопросам развития школы, а также наградит коллектив школы благодарностью министра культуры Российской Федерации», — уточнили в правительстве региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября стало известно, что директор Новосибирской специальной музыкальной школы Александр Марченко может покинуть свой пост из-за непройденной аттестации в департаменте науки и образования Министерства РФ. Новосибирцы встали на его защиту. В конце сентября Марченко прошёл повторную аттестацию.

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