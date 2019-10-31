Осло, , 06:00 — REGNUM В Осло не рассматривают как угрозу учения российских подводных лодок в Норвежском и Баренцевом морях, информация о которых появилась ранее в СМИ. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

По её мнению, данные учения призваны «продемонстрировать наличие у России мощных военных сил, в том числе на море», а также показать, какое значение для неё имеет обеспечение безопасности морского пути в сторону Мурманска.

«Мы не ощущаем какой-то непосредственной угрозы в этой ситуации, но у нас реалистичный подход. Мы понимаем, где мы расположены, что нам необходима оборона, и для этого мы и являемся членами НАТО», — отметила Сульберг.

Напомним, накануне представители норвежской разведывательной службы заявили, что Россия проводит крупнейшие со времён Холодной войны учения с привлечением практически всех подводных лодок Северного флота.

26 октября в пресс-службе Северного флота России сообщали, что экипажи атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» выполнят задачи по глубоководным погружениям в Норвежском море в рамках испытаний нового вооружения.

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