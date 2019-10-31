Москва, , 05:00 — REGNUM Евгений Примаков заложил основы сдвига во внешней политике России и всегда отстаивал интересы РФ, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Сенатор вспомнил публикацию в газете The Wall Street Journal от 1998 года с заголовком «Fire Primakov!» («Увольте Примакова»).

Алексей Пушков «Уже тогда он не нравился США, ибо отстаивал интересы России. Разворот Примакова над Атлантикой год спустя стал разворотом в сторону новой внешней политики».

Пушков подчеркнул, что благодаря работе Примакова и были заложены основы сдвига во внешней политики России.

«В 2007 Путин выступил в Мюнхене со своей знаменитой речью против «однополярного мира». Сдвиг состоялся», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Москве открыли памятник Евгению Примакову в сквере у здания МИД РФ. На церемонии открытия присутствовал российский лидер Владимир Путин. По его словам, Примаков «остаётся примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине».

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