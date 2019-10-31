Токио, , 04:47 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 31 октября извинился перед японским народом за отставку министра юстиции Кацуюки Каваи. Это произошло во время общения Абэ с журналистами в его канцелярии.

Синдзо Абэ En.kremlin.ru

По словам Абэ, это очень болезненная ситуация, и его кабинет сделает все возможное для восстановления доверия народа, подорванного чередой скандалов и отставок.

Абэ сообщил журналистам, что он уже подписал поданное Каваи прошение об отставке и новым министром юстиции станет 55-летняя Масако Мори.

Ранее ИА REGNUM сообщало о второй за двухмесячный срок существования нового японского кабинета отставке министра. Как и в первом случае, когда в связи с избирательным скандалом 25 октября в отставку ушел министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, поводом для отставки министра юстиции Кацуюки Каваи также послужил скандал, связанные со злоупотреблениями министра и его супруги в ходе последних парламентских выборов.

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