Токио, 31 октября 2019, 04:47 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 31 октября извинился перед японским народом за отставку министра юстиции Кацуюки Каваи. Это произошло во время общения Абэ с журналистами в его канцелярии.
По словам Абэ, это очень болезненная ситуация, и его кабинет сделает все возможное для восстановления доверия народа, подорванного чередой скандалов и отставок.
Абэ сообщил журналистам, что он уже подписал поданное Каваи прошение об отставке и новым министром юстиции станет 55-летняя Масако Мори.
Ранее ИА REGNUM сообщало о второй за двухмесячный срок существования нового японского кабинета отставке министра. Как и в первом случае, когда в связи с избирательным скандалом 25 октября в отставку ушел министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, поводом для отставки министра юстиции Кацуюки Каваи также послужил скандал, связанные со злоупотреблениями министра и его супруги в ходе последних парламентских выборов.
Читайте также: Абэ извинился за министра, обвиненного в подкупе избирателей
Читайте ранее в этом сюжете: Очередная скандальная отставка в японском кабмине. Уйдет министр юстиции