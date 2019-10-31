Белград, 31 октября 2019, 09:33 — REGNUM Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что к власти в Косово приходят политические силы, политическая практика и риторика которых демонстрирует, что они против диалога.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи с послом Швеции в Сербии Яном Лундином политик заявил, что «Сербия приложит все усилия для того, чтобы избежать дестабилизации ситуации в регионе и продолжить диалог между Белградом и Приштиной, если только власти в Приштине создадут минимальные предварительные условия для этого».
В ходе встречи Джурич заявил, что стратегической задачей Белграда является углубление регионального сотрудничества и создание предпосылок для демократического и экономического развития страны.
Напомним, в настоящее время завершается процесс формирования правительственной коалиции Косово партиями «Движением за самоопределение» Альбина Курти и «Демократической лигой Косово» Исы Мустафы.
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