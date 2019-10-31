Скопье, , 09:32 — REGNUM 30 октября заместительница председателя СДСМ (Социал-демократической партии Македонии) и министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска заявила, что все работники военных структур, и военные, и гражданский персонал, с марта 2020 года будут получать прибавку к заработной плате в размере 7000 денаров (8100 рублей) на решение квартирного вопроса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, для этих целей будут выделены средства из бюджета Министерства обороны Северной Македонии.

Задачей данной акции, которая затронет свыше 6000 тысяч семей военнослужащих, является повышение престижа военной службы в преддверии получения Македонией полноправного членства в НАТО.

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