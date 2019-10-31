Скопье, , 09:14 — REGNUM 30 октября албанская оппозиционная партия Северной Македонии обвинила входящую в состав правящей коалиции албанскую партию «Демократический союз за интеграцию» (БДИ) в обмане граждан.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители «Альянса» заявили, что БДИ не выполнила свои предвыборные обещания: некоторые проекты, ради которых албанцы отдавали им свои голоса, даже не были запущены.

«В 2014 году их платформа обещала сотни миллионов евро капитальных инвестиций. Среди таких обещаний, о которых БДИ не любит вспоминать, строительство шоссе Скопье-Блаца, которое БДИ долгое время обещали построить, но этот проект, не то что не был начат, но согласно имеющимся у нас документам, был аннулирован», — говорится в публикации «Альянса».

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер албанской оппозиции в Македонии: албанцы недовольны выборами