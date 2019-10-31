Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Три комитета палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов вызвали экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона для дачи показаний в рамках расследования по импичменту американского лидера, сообщает агентство Associated Press.

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Сообщается, что выступления Болтона перед комитетами палаты представителей состоится на «следующей неделе». Демократов в Конгрессе интересует в первую очередь информация о работе администрации Трампа на Украине. В частности, их заинтересовало недавнее сравнение работы адвоката американского президента Рудольфа Джулиани с Киевом с «продажей наркотиков», высказанное экс-советником по нацбезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября американские СМИ со ссылкой на высказывание экс-старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионы Хилл сообщили, что Болтона очень тревожила деятельность Джулиани на Украине. Болтон сравнивал деятельность Джулиани на Украине с подготовкой сделки по продаже наркотиков.

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