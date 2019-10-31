Исламабад, , 09:09 — REGNUM 30 октября оппозиционный «Марш свободы» достиг провинции Панджаб, приближаясь к своей главной цели — Исламабаду.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, которое освещает ход «Марша свободы» в реальном времени, глава оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман потребовал, чтобы правительство страны «вернуло власть народу». По словам политика, выступавшего при большом скоплении сторонников, «народ и оппозиция теперь заодно». Он также добавил, что премьер-министр Имран Хан и его правительство «развалили экономику». «Когда происходит такое опустошение, география страны меняется навеки», — заключил оппозиционер. В провинции Панджаб к исламистам, движущимся на Исламабад, присоединились группы «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)».

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».