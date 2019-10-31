Исламабад, , 09:27 — REGNUM 30 октября бизнес-сообщество Пакистана прекратило общенациональную забастовку торговцев, выступавших против ограничительных мер правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, правительственная делегация во главе с помощником премьер-министра по финансам Хафезом Шейхом достигла соглашения с представителями торговцев. Главный повод для беспокойства предпринимателей — требование предъявлять CNIC (национальную идентификационную карту) при покупке от 50 тысяч рупий (25 тысяч рублей) — осталось в силе. Однако правительство обязалось не наказывать нарушителей правила до 31 января 2020 года. Кроме того, правительство пошло на снижение налога с выручки для мелкого бизнеса. Предприятия с выручкой до 100 миллионов долларов (50 миллионов рублей) будут платить налог не 1,5%, а 0,5%.

Напомним, что всеобщая забастовка торговцев в Пакистане началась 29 октября. К ней присоединились магазины и торговые точки в крупнейших городах страны, а также важнейшие рынки.