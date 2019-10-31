Исламабад, , 09:17 — REGNUM 30 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан запретил всем министрам покидать Исламабад в ближайшие четыре дня из-за угрозы политической нестабильности, вызванной «Маршем свободы».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Имран Хан отдал распоряжение «раскрывать истинные цели оппозиции в СМИ» и не позволить оппозиционерам «доминировать в информационном поле». По словам премьер-министра, он опасается, что «Марш свободы» приведет к хаосу и политической анархии в стране. Он также подтвердил решение правительства «использовать силу» только в крайнем случае.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».