Исламабад, , 09:26 — REGNUM 30 октября в ходе совещания в министерстве внутренних дел представители силовых структур Пакистана постановили не препятствовать движению оппозиционного «Марша свободы» на Исламабад, однако и не пускать протестующих в «красную зону» столицы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правительство распорядилось разместить в столице воинские контингенты на случай, если «ситуация выйдет из-под контроля». Оппозиционеров не допустят в «красную зону» Исламабада — район, где располагаются главные правительственные здания. В случае, если они все же попытаются прорваться туда, правительство готово применить силу.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».