Исламабад, , 09:47 — REGNUM 30 октября в Министерстве иностранных дел Пакистана прошла встреча нового постоянного представителя страны в ООН Манира Акрама и главы внешнеполитического ведомства Шаха Мехмуда Куреши.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, новый постпред в ООН обсудил с министром иностранных дел позицию Исламабада по важнейшим международным вопросам. Шах Мехмуд Куреши подчеркнул, что одной из главных задач Манира Акрама на новом посту будет освещение проблемы Кашмира.

Напомним, что Манир Акрам сменил на посту постоянного представителя Пакистана в ООН известную писательницу и публициста Малиху Лоди. Она известна своей твердой позицией по поводу Кашмира.