Скопье, , 09:06 — REGNUM 30 октября заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Буяр Османи принял директора по Западным Балканам в составе генерального управления по расширению и политике добрососедства ЕС Хеновеву Руис Калаверу и директора по Восточной Европе, Западным Балканам и Турции в составе Европейской службы иностранных дел Ангелину Эйхорст в Скопье.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили результаты заседания Совета ЕС, на котором вопрос о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС было принято отложить до весны 2020 года.

Македонский политик подчеркнул, что негативное решение ЕС по Македонии не отвратит страну от курса на евроинтеграцию:

«Действительно, существует разочарование и ощущение несправедливости произошедшего, однако заверяю вас, что оно не отдалит нас от стремления продолжать идти по этому пути, применять европейские нормы и стандарты в нашей работе, а также представлять и продвигать европейские ценности по всему региону».

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