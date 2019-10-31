Рига, , 00:17 — REGNUM Латвии необходимо продолжать реформу здравоохранения и неизбежно оптимизировать сеть имеющихся в стране больниц — она непозволительно велика, заявил с трибуны Сейма, где обсуждается бюджет 2020 года, глава правительства Кришьянис Кариньш — пишет портал LSM.

В больнице

Латвия с ее примерно двухмиллионным населением содержит целых 40 больниц — и испытывает явные трудности с обеспечением качественных услуг в них всех, врачей не хватает, подчеркнул глава правительства.

То, чего необходимо добиться в системе здравоохранения, по словам Кариньша — это эффективность, качественное обслуживание. При существующем положении дел добиться этого невозможно, требуются реформы.

«Любой из нас готов своих родственников везти хоть в Ригу, чтобы получить качественный уход. И нам нужно прекратить думать, что мы, государство не из самых состоятельных в Европе, можем содержать такую сеть больниц, которую даже богатые страны не могут себе позволить. Это нам нужно будет сделать: добиться эффективности. Планируется, что бюджет будет принят до 18 ноября. Правительство нашло только 42 млн евро из требуемых 120 млн для повышения зарплат медиков. 7 ноября врачи готовят первую акцию протеста.