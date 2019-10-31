Верона, Италия, , 09:11 — REGNUM 30 октября постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в рамках XII Евразийского экономического форума в Вероне призвал Албанию и Северную Македонию присоединиться к Евразийскому экономическому союзу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, российский дипломат подчеркнул, что в ЕАЭС эти две страны найдут понимание гораздо быстрее, чем в ЕС.

Напомним, 18 октября Совет ЕС принял решение отложить вопрос о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС до весны будущего года, что стало большим разочарованием для граждан этих стран.

Евразийский экономический союз был создан в 2014 году и пришел на смену Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС). Помимо России, в него входят Казахстан, Киргизия, Армения и Беларусь.

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