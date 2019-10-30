Ниамей, , 23:52 — REGNUM Власти Нигера заявляют, что атаку военных на юго-востоке страны устроили боевики исламистской группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 30 октября передает агентство Reuters.

Атака на военную позицию в регионе Диффа произошла в ночь с 29 на 30 октября. По официальной информации, в результате нападения погибли 12 солдат.

Группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует вокруг озера Чад — на северо-востоке Нигерии, на севере Камеруна, на юго-западе Чада и юго-востоке Нигера.

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