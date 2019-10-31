Бужумбура, , 09:23 — REGNUM Органы безопасности Бурунди арестовали 23 высокопоставленных чиновников оппозиционной партии «Совет национального освобождения» по обвинению в попытке совершения убийства члена правительства.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, один из представителей партии Аиме Магера, находящийся в эмиграции, сообщил, что новая волна арестов началась еще на прошлой неделе.

Как отмечается, аресты были спровоцированы нападением неизвестного лица на правительственного чиновника, являющегося главой одного из административных районов страны. Неизвестный начал стрелять, однако он не попал, и чиновник смог скрыться.

По словам Магеры, правительство использовало данный инцидент в качестве предлога для ареста оппозиции.