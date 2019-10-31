Каракас, , 09:25 — REGNUM Заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Адан Чавес призвал укрепить Континентальную сеть поддержки коренных народов и придать ей новый импульс. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Предложение Уго Чавеса не перестаёт быть актуальным, поэтому мы должны определить конкретные шаги по продолжению нашей борьбы за независимость», — заявил политик на I Международной встрече коренных народов, проходящей в городе Гайана штата Боливар.

Адан Чавес также отметил, что партия внимательно следит за происходящими в Латинской Америке протестами против неолиберализма, и в этой связи подчеркнул важность участия представителей коренных народов в выработке социально-экономической модели своих стран.