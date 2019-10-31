Бисау, , 09:00 — REGNUM Согласно заявлению Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС), опубликованному 29 октября, решение президента Гвинеи-Бисау Хосе Марио Васа о роспуске правительства является незаконным, поскольку срок его полномочий истек, и он не имел полномочий принимать какие-либо решения.

В то же время в заявлении говорится, что правительство, расформированное президентом Гвинеи-Бисау, является результатом решения, принятого на саммите сообщества, проходившего 29 июня 2019 года. Как отмечается, срок полномочий Хосе Марио Ваза истек в конце июня этого года, что может привести к отсутствию законного правительства и, как следствие, затруднить деятельность формирования нового.

В своем заявлении ЭКОВАС подчеркнуло, что поддерживает отставленного премьер-министра страны Аристида Гомеса и его сторонников, и призвало его продолжить подготовку к президентским выборам, назначенным на 24 ноября. ЭКОВАС добавило, что до выборов остается три недели, поэтому нет никаких причин останавливать избирательный процесс в стране, поскольку это может привести к беспорядкам в Гвинее-Бисау.