Джуба, , 09:38 — REGNUM Градус волнения в Южном Судане повышается по мере приближения 12 ноября 2019 года, дня, когда лидер оппозиции Риек Мачар должен вернуться в столицу страны город Джуба для формирования коалиционного правительства с президентом Южного Судана Салвой Кииром.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Риек Мачар уже несколько раз переносил дату возвращения в Южный Судан. Ожидалось, что глава оппозиции вернется в Джубу в мае этого года, однако его визит в столицу был отложен на шесть месяцев.

Католическая церковь Южного Судана заявила вновь о своей обеспокоенности в связи со скорым наступлением 12 ноября. Церковь также напомнила сторонам об их «роли в развитии страны без конфликтов».

Недавно президент страны Салва Киир объявил, что если Риек Мачар не вернется в Южный Судан к назначенному сроку, то он сформирует правительство без его участия, что может спровоцировать возобновление вооруженных столкновений в самом молодом африканском государстве. Войска обеих сторон уже начали подготавливаться для ведения военных действий.

Архиепископ Южного Судана Джастин Бади Арама настоял на том, чтобы правительство было создано при участии обеих сторон. Однако он добавил, что «если разногласия останутся неразрешенными до 12 ноября 2019 года, лучше приостановить процесс формирования нового правительства».

Лагерь Мачара подчеркнул, что формирование национальной армии было отложено на слишком долгий срок. Представитель Риека Мачара Мабиор Гаранг Мабиор отметил, что «необходимо реформировать весь сектор безопасности, чтобы гарантировать мир в стране и возвращение всех граждан на родину».

Кроме того, сообщается, что 28 октября Европейский Союз, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Великобритания подписали совместное заявление, в котором говорится, что в Южном Судане «предстоит сделать еще очень многое до 12 ноября».