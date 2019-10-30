Хмеймим, Сирия, , 23:42 — REGNUM В Сирии незаконные вооруженные формирования, действующие в зоне деэскалации «Идлиб», продолжают обстреливать прилегающие районы страны, сообщил 30 октября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Российский Центр напоминает, что эти обстрелы являются нарушениями режима прекращения огня.

По информации российских военных, за последние 24 часа зафиксированы обстрелы двух населённых пунктов в провинции Алеппо, пять поселений в провинции Латакия, два населённых пункта в провинции Идлиб и четыре — в провинции Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились в основном джихадистские радикальные группировки, часть из которых пользуются поддержкой Турции.

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