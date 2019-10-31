Нью-Дели, , 08:58 — REGNUM Россия и Индия заявили о необходимости предпринять «надёжные, необратимые меры по борьбе с террористической угрозой». Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая» со ссылкой на совместное заявление двух стран по итогам 11-го заседания Российско-индийской рабочей группы по противодействию терроризму.

В ходе переговоров стороны пришли к согласию по поводу необходимости борьбы с терроризмом и финансированием террористической деятельности в рамках различных многосторонних форумов, в том числе ООН, БРИКС, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Индия и Россия осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, а также особо подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества для всеобъемлющей непрерывной борьбы с терроризмом, в которой нет места «двойным стандартам».

11-е заседание Российско-индийской рабочей группы по противодействию терроризму состоялось в столице Индии городе Нью-Дели 30 октября. Делегацию России возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, а главой индийской делегации выступил замминистра иностранных дел Республики Индии Виджай Тхакур Сингх.